Ancona. Rimpatriato in Tanzania straniero pericoloso

Prosegue la lotta all’immigrazione clandestina della Polizia di Stato e, negli scorsi giorni, un cittadino tanzano classe 69 è stato rimpatriato nel suo Paese d’origine. La delicata operazione di rimpatrio, durata due giorni, si è conclusa positivamente. L’uomo era detenuto presso il carcere di Montacuto dove stava scontando una pena per spaccio di sostanze stupefacenti. Prima della definitiva scarcerazione l’uomo, essendo irregolare e con numerosi precedenti penali, è stato prelevato dai poliziotti della Questura e condotto presso la frontiera aerea di Bologna. Da qui l’imbarco verso la Tanzania, sempre scortato dai poliziotti specializzati in queste operazioni, dove è giunto dopo diverse ore e con uno scalo aereo ed è stato preso in carico dalle Autorità locali.

Dall’inizio del 2025 sono stati effettuati 15 rimpatri di stranieri irregolari nei Paesi d’origine e 20 accompagnamenti presso i diversi Centri di Permanenza per i Rimpatri.

Il Questore Capocasa: “Allontanare materialmente dal territorio cittadini stranieri irregolari e pericolosi per l’ordine e la sicurezza consente di evitare che questi possano trattenersi irregolarmente commettendo reati di varia specie. Resta sempre alta l’attenzione della Polizia di Stato per la lotta all’immigrazione clandestina nei confronti degli stranieri pericolosi, irregolari sul nostro territorio ed in grado di creare gravi turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica.”

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Ancona/articolo/28536809ee454b5de813790617