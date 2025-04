Crotone. Un arresto per possesso di armi e droga

Continua incessante l’attività di controllo del territorio disposta dal Questore della Provincia di Crotone Renato Panvino, che sta interessando le aree del centro cittadino luogo abituale della Movida giovanile crotonese ed i punti nevralgici considerati “sicuri” per i criminali per lo spaccio degli stupefacenti.

Nel corso dei capillari servizi personale della Volanti dopo aver effettuato diversi controlli a persone considerate di interesse operativo, procedeva ad effettuare la perquisizione domiciliare presso l’abitazione di G.I. di anni 30, sita in località Poggio Pudano.

Detta attività rientra in un più ampio disegno voluto e considerato da parte del Questore, in sintonia con il Procuratore della Repubblica Domenico Guarascio.

Quest’ultimo ha tracciato una strategia investigativa con la Squadra Mobile per contrastare fenomeni di criminalità diffusa.

Nel corso della minuziosa perquisizione a casa dell’indagato è stata trovata, occultata all’interno di un contenitore in metallo, custodito in un armadio nella camera da letto ad uso esclusivo del soggetto, sostanza stupefacente già suddivisa in dosi del tipo hashish del peso di 72,22 grammi, marijuana del peso di 0,76 grammi, un bilancino di precisione e 3 coltelli intrisi di sostanza stupefacente del medesimo tipo di quello rinvenuto.

Inoltre, nel medesimo armadio sono state rinvenute una pistola marca Smith & Wesson modello 27/5 e una carabina marca Weathrby modello MARK XXII calibro 22 LR, entrambe perfettamente funzionanti e con matricola abrasa e diverso munizionamento.

Pertanto, il giovane proprietario dell’abitazione veniva tratto in arresto per i reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio, detenzione di armi clandestine e ricettazione. Dopo le formalità di rito lo stesso veniva sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’A.G.

Continua serrata l’attività di controllo del territorio da parte degli uomini della Polizia di Stato che nella sola giornata di ieri hanno identificato n. 464 persone, di cui 36 cittadini extracomunitari e 117 positivi in banca dati SDI e controllato n. 234 veicoli.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Crotone/articolo/11466809d62fa22d3311569782