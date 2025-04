Europol. Smantellato in Belgio laboratorio clandestino che produceva droga su scala industriale

Un enorme laboratorio che produceva droghe sintetiche su scala industriale è stato smantellato in un’operazione coordinata che ha coinvolto la Polizia Giudiziaria Federale del Limburgo, la Squadra Belga per lo Smantellamento dei Laboratori (CRU) e gli Specialisti di Laboratorio Forense (NICC), con il supporto di Europol. L’operazione si è svolta il 22 aprile a Bree (Belgio) e ha portato all’arresto di tre sospettati.

l laboratorio si trovava in una villa in una zona remota. Due cittadini olandesi, identificati come chimici, erano responsabili della produzione della droga, mentre un cittadino belga ne facilitava il processo produttivo. Gli investigatori ritengono che il laboratorio fosse operativo da oltre un anno e che avesse la capacità di produrre centinaia di chili di anfetamine e metanfetamine al mese.

Nella giornata di azione, due esperti di Europol, entrambi membri del Drug Lab Dismantling Team (ELDT) di Europol, hanno supportato le autorità nazionali sul campo. L’ELDT è un servizio unico nel suo genere, attivato su richiesta per assistere gli specialisti nazionali e fornire assistenza tecnica in loco, supporto operativo e per il rilevamento di sostanze chimiche. È dotato di strumenti di rilevamento all’avanguardia e si avvale di personale esperto in identificazione chimica e sicurezza di laboratorio.

La lotta dell’Europol contro le droghe sintetiche

Europol individua le droghe sintetiche come una delle principali minacce per l’UE. L’Europa è un attore chiave in questo mercato, poiché la produzione su scala industriale di droghe sintetiche avviene nell’UE per soddisfare la domanda sia del mercato nazionale che di quello internazionale.

La produzione di droghe sintetiche in Europa è trainata dall’innovazione nei metodi e nelle attrezzature e dalla disponibilità delle sostanze chimiche chiave necessarie. È inoltre altamente probabile un’ulteriore diffusione degli impianti di produzione in tutti i paesi europei, che rappresenta un’ulteriore minaccia per l’UE. Inoltre, le strutture commerciali legali vengono spesso sfruttate per ottenere sostanze chimiche e attrezzature per la produzione di droghe, caratterizzata da una continua innovazione. Per questo motivo, Europol dà priorità alla lotta contro questo tipo di criminalità grave e organizzata.

