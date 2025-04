IlMetropolitano Awards: La Calabria che si distingue

Un’atmosfera di vibrante entusiasmo ha avvolto la Sala Monteleone di Palazzo Campanella, sede del Consiglio Regionale della Calabria, in occasione della prima, riuscitissima edizione del premio “IlMetropolitano Awards”. L’evento, fortemente voluto e autofinanziato per celebrare i quindici anni di attività dell’omonimo quotidiano online, si è trasformato in una significativa vetrina dell’impegno sociale e culturale che anima il territorio calabrese.

La redazione de ilMetropolitano.it, composta dal direttore Fabrizio Pace e dalle giornaliste Antonella Postorino, Sonia Polimeni e Katia Germanò, con il prezioso contributo delle praticanti Mariateresa Quattrone e Alessia Corlito, ha orchestrato una serata memorabile, insignendo personalità e realtà che si sono distinte per la loro dedizione al bene comune. Un plauso particolare va al patrocinio del Garante dei diritti delle persone con disabilità, Ernesto Siclari, il cui sostegno ha impreziosito ulteriormente l’iniziativa.

La nutrita partecipazione di autorità e istituzioni ha sottolineato l’importanza dell’evento. L’Onorevole Giusi Princi, Europarlamentare, la Senatrice Tilde Minasi, il Presidente del CONI Tino Scopelliti, il Presidente del CIP Antonello Scagliola e il Professore Giuseppe Livoti hanno arricchito la serata con i loro interventi, offrendo spunti di riflessione di alto profilo.

Il cuore della serata è stata la consegna dei prestigiosi riconoscimenti, svelati con la stessa emozione anticipata nei giorni scorsi. Ad aprire la carrellata di premiati è stata l’ODV Nautica San Gregorio, rappresentata dal suo Presidente Carmelo Francesco Nato e dalla Responsabile Protezione Civile Carmen Amaddeo, premiati per la loro instancabile opera di volontariato. A seguire, il Presidente uscente del CONI Calabria, Maurizio Codipodero, ha ricevuto il riconoscimento per il suo contributo allo sport regionale.

Un momento significativo ha visto protagonista la Società Sportiva della BIC, con la sua Presidente Ilaria d’Anna, la dirigente Amelia Cugliandro e il coach Antonio Cugliandro, premiati per la loro dedizione alla promozione dello sport inclusivo. Un plauso speciale è stato tributato alla Squadra Volante della Questura di Reggio Calabria per il progetto NO.S.S., un’iniziativa lodevole di prossimità e sicurezza urbana, con l’Ispettore Antonio Giuseppe La Russa, il Sovrintendente Luigi Caliciuri, il Vice Sovrintendente Natalia Scolaro e il Commissario Capo della Polizia di Stato Rita Pizzonia a ritirare il premio anche per le altre figure chiave del progetto.

Il premio ha poi reso omaggio all’impegno nella lotta alla criminalità e alla tutela della legalità con il riconoscimento alla dottoressa Flavia Maria Luisa Modica, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria. Un momento toccante ha celebrato la dedizione e il coraggio di Francesca Mallamaci, responsabile del Centro Antiviolenza e della Casa Rifugio “Angela Morabito”, un faro per le donne in difficoltà. Infine, l’eccellenza culinaria calabrese è stata premiata nella figura dello chef Filippo Cogliandro, ambasciatore dei sapori autentici del territorio.

Un riconoscimento speciale per la preziosa collaborazione è stato consegnato all’Orchestra del Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria, rappresentata dal Presidente Maestro Pasquale Faucitano e dal Maestro Antonio Barresi, la cui presenza ha contribuito a rendere la serata ancora più elegante e suggestiva.

La prima edizione de “IlMetropolitano Awards” si è dunque conclusa con la consapevolezza di aver acceso i riflettori su storie di impegno, passione e dedizione che rappresentano il cuore pulsante della Calabria. Una serata che ha saputo coniugare la celebrazione dei quindici anni di un’importante voce del panorama informativo online con il riconoscimento tangibile di chi quotidianamente si impegna per costruire un futuro migliore. Un successo che promette di diventare un appuntamento fisso nel panorama degli eventi regionali.

