MIMIT, pubblicata la consultazione sulla strategia italiana per le realtà virtuali e aumentate

I contributi potranno essere trasmessi al MIMIT entro il 24 Maggio

La “Strategia Italiana per le Realtà Virtuali e Aumentate come strumento di modernizzazione nelle filiere produttive” si configura come un intervento strategico volto a promuovere la diffusione e l’integrazione delle tecnologie immersive nei settori produttivi e nei servizi pubblici.

Il documento è stato sviluppato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nell’ambito di un gruppo di lavoro dedicato istituito presso la Segreteria Tecnico-Amministrativa del CITD in collaborazione, in primo luogo, con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, e con i contributi del Ministero della Difesa, del Ministero dell’Università e della Ricerca – ICSC, della Fondazione Bordoni, della Fondazione Formit, del Ministero per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero per gli Affari regionali e le autonomie, del Ministero della Giustizia, del Ministero dell’Interno, del Ministero dell’Istruzione e del Merito, della Conferenza delle Regioni.

La Strategia è composta da sei capitoli che, muovendo dall’analisi dell’evoluzione dell’ecosistema tecnologico e dei casi d’uso, descrivono gli obiettivi che la strategia si propone di raggiungere per valorizzare le imprese e aumentare il loro livello di competitività e di innovazione.

Durante il periodo di consultazione pubblica (24 aprile 2025 – 24 maggio 2025), gli stakeholders potranno inviare commenti e osservazioni per ciascuno dei capitoli di cui si compone la Strategia.

I contributi (max 300 caratteri) potranno essere inviati scrivendo all’indirizzo email DGTEC@mimit.gov.it.

fonte: https://www.mimit.gov.it/it/notizie-stampa/mimit-pubblicata-la-consultazione-sulla-strategia-italiana-per-le-realta-virtuali-e-aumentate