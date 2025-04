Monreale (Pa). Servizio straordinario di controllo del territorio

Comando Provinciale di Palermo – Monreale (Pa), 24/04/2025 09:24

I Carabinieri della Compagnia di Monreale hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa nonché alla prevenzione e repressione della guida in stato di ebbrezza e del consumo di sostanze stupefacenti.

Nel corso delle operazioni i militari hanno tratto in arresto un 34enne di Altofonte, già noto alle Forze dell’Ordine, resosi responsabile di un’aggressione fisica nei confronti della compagna 33enne, la quale ha ricevuto una prognosi di 15 giorni per le lesioni riportate. L’arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto presso la Casa Circondariale “Pagliarelli” di Palermo, mentre contestualmente è stata attivata la procedura del “Codice Rosso” in favore della vittima.

Sono stati poi denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo 11 automobilisti, di cui 6 risultati positivi all’alcool test e 5 sorpresi alla guida senza patente, recidivi nella mancanza. 7 persone, di età compresa tra i 18 e i 43 anni, sono invece state trovate in possesso di modiche quantità di marijuana e hashish e pertanto segnalate alla Prefettura di Palermo in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti per scopi non terapeutici. Durante l’attività sono state complessivamente identificate 95 persone, controllati 34 veicoli. eseguite 5 perquisizioni ed elevate 6 contravvenzioni al Codice della Strada.

È obbligo rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto, seppur gravemente, e che la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/servizio-straordinario-di-controllo-del-territorio_monreale20250424