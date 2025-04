Opportunità unica per giovani donne: “Soroptimist Leadership Academy” in Spagna

Lamezia Terme, 24 aprile 2025 – Nuova opportunità straordinaria per le giovani donne lametine: dopo il corso gratuito alla Bocconi di Milano sulla “Leadership al femminile” (sono state selezionate 3 lametine che tra maggio e giugno prenderanno parte all’edizione 2025 del corso alla SDA Bocconi) c’è la possibilità di partecipare alla “Soroptimist Leadership Academy” che si terrà a Mijas (Malaga) in Spagna, dal 5 all’11 novembre 2025. Una settimana di formazione intensiva, confronto e crescita personale e professionale il cui motto è “Sblocca il tuo potenziale”.

“Si tratta di un’esperienza unica, promossa da Soroptimist International of Europe – ha spiegato la presidente del club di Lamezia Terme Luigina Pileggi – dedicata a giovani donne dai 21 ai 30 anni che frequentano università o giovani professioniste che desiderano migliorare le loro opportunità di carriera, che desiderano sviluppare le proprie capacità di leadership, migliorare le competenze relazionali e professionali, e conoscere da vicino i valori e il metodo di lavoro Soroptimist . concreti per affrontare il mercato del lavoro con un approccio proattivo e competenze interculturali”.

La location scelta è il suggestivo Cortijo Alegría, immerso nella natura andalusa e perfettamente attrezzato per offrire una settimana di formazione intensiva, confronto e crescita personale e professionale. Il programma della Leadership Academy include: sviluppo della leadership personale e collettiva, public Speaking, ascolto attivo, lavoro di squadra, gestione dei conflitti, networking internazionale approfondimento sulla missione e le attività Soroptimist. Il motto dell’iniziativa è “Unlock your potenziale”, un invito a scoprire e valorizzare il potenziale di giovani donne brillanti. Per partecipare bisogna avere una buona padronanza dell’inglese.

Vitto e alloggio saranno a carico del Soroptimist, le partecipanti dovranno sostenere il costo del viaggio. Le candidature dovranno essere presentate entro il primo maggio 2025 . Per poter partecipare alla selezione bisogna contattare il Soroptimist club di Lamezia Terme all’indirizzo mail lamezia-terme@soroptimist.it “E’ un’occasione unica per le giovani donne lametine – ha aggiunto il presidente Pileggi – che d così come potenziare le capacità, promuovere la fiducia in sé stessi, ma anche sensibilizzare i partecipanti sull’importanza della diversità di genere nel modello di leadership”.

comunicato stampa