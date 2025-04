Progetto LIFE del mese di Aprile 2025

IFE ASSERT: “Programma di formazione e tutoraggio multiattore su larga scala per ASSistere le persone con disabilità fisiche in povERTà energetica” (LIFE23-CET/101167584)

Il progetto LIFE ASSERT, co-finanziato dall’Unione europea nell’ambito del Programma LIFE 2021-2027, si pone come obiettivo principale il sostegno alle persone con disabilità fisiche, che, avendo maggiori esigenze energetiche e redditi più bassi, sono particolarmente vulnerabili alla povertà energetica (fenomeno multidimensionale, questo, che riguarda la difficoltà nell’accedere all’energia per soddisfare i propri bisogni primari, e che ha forti impatti sociali ed economici anche in Italia).

Rispondere alle specifiche necessità energetiche delle persone disabili può spezzare, difatti, il circolo vizioso del peggioramento delle loro condizioni di salute, spesso aggravato dalle difficili condizioni abitative causate dalla povertà energetica.

Il progetto LIFE ASSERT riconosce, inoltre, che molti attori chiave, come i decisori politici locali e gli intermediari della società civile (organizzazioni o associazioni del terzo settore o assistenti sociali), non dispongono delle conoscenze e competenze adeguate a occuparsi efficacemente dei problemi delle famiglie con persone con disabilità e in povertà energetica.

Per questo motivo, LIFE ASSERT offre un programma integrato e specifico di formazione e tutoraggio, fornendo ai responsabili delle politiche e agli intermediari coinvolti nel progetto le conoscenze e le competenze necessarie per affrontare l’intero spettro delle problematiche legate alla povertà energetica e al suo nesso con le disabilità fisiche, attraverso iniziative educative mirate sull’efficienza energetica e soluzioni di energia rinnovabile.

In particolare, tale programma di mentorship offre supporto mirato a 5 coppie di comuni e intermediari per un periodo di 18 mesi, promuovendo lo sviluppo di skills, l’analisi approfondita dei bisogni e la co-progettazione di risorse formative per rafforzare la capacità delle comunità locali di intervenire sull’ importante sfida sociale affrontata da LIFE ASSERT.

Il progetto, avviato lo scorso ottobre 2024, è coordinato da AISFOR S.r.l. e si avvale di un ricco partenariato internazionale (beneficiari da Italia, Cipro, Francia, Grecia e Spagna).

fonte: https://www.mase.gov.it/notizie/progetto-life-del-mese-di-aprile-2025