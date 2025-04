Apre la stagione sportiva 2025 con il Wing Foil National Grand Slam a Gizzeria, dall’1 al 4 maggio negli spazi di Hang Loose Beach

Gizzeria, Calabria – Il Wing Foil National Grand Slam sbarca a Gizzeria, inaugurando ufficialmente la stagione sportiva 2025 con un evento imperdibile dedicato a tutti gli appassionati di sport acquatici. I migliori atleti italiani si sfideranno nelle acque cristalline del golfo di Sant’Eufemia, presso l’Hang Loose Beach, dall’1 al 4 maggio.

Organizzato dal Circolo Velico Hang Loose in collaborazione con CKWI (Classe Kiteboarding e Wingfoil Italia) e FIV (Federazione Italiana Vela), il Wing Foil National Grand Slam promette di essere un palcoscenico straordinario per la nuova e affascinante disciplina del wing foil. Atleti provenienti da tutto il territorio nazionale si daranno battaglia in un format agonistico di alto livello.

Nato dal mix tra kite surf e windsurf, il wing foil consente di volare sull’acqua, offrendo un’esperienza di navigazione unica ed emozionante. Grazie alla maneggevolezza e semplicità dell’attrezzatura, il wing foil sta rapidamente guadagnando popolarità, attirando appassionati e atleti esperti.

Oltre alle competizioni, il pubblico potrà visitare il village dedicato alle migliori aziende del settore, scoprire le novità del mercato e incontrare professionisti degli sport acquatici su tavola. Durante il weekend, le giornate di sabato e domenica saranno animate dalla gara Hang Loose Wing Contest, dove appassionati e amatori potranno sfidarsi e vivere l’emozione del wing foil, indipendentemente dal proprio livello di esperienza. Venerdì e Sabato, il programma prevede, inoltre, l’imperdibile aperitivo con musica live targato Hang Loose Beach, occasione ideale per respirare l’atmosfera vibrante e immergersi nel contesto coinvolgente di questo straordinario evento.

Il Wing Foil National Grand Slam è l’opportunità di vivere un evento straordinario che celebra lo sport, la competizione e la bellezza del nostro territorio. Appuntamento a Gizzeria per un weekend all’insegna del divertimento e dell’adrenalina!

PROGRAMMA WING FOIL NATIONAL GRAND SLAM

Giovedì 1 maggio

Ore 10:00 Apertura Hang Loose Foil Village con le aziende del settore; Ore 10:00 Registrazione atleti; Ore 12:00 Inizio gare – WingFoil National Grand Slam

Ore 19:00 Welcome Dinner

Venerdì 2 maggio

Ore 10:00 Apertura Hang Loose Foil Village con le aziende del settore; Ore 12:00 Inizio gare – WingFoil National Grand Slam

Ore 17:00 Premiazioni

Ore 18:00 Happy Hour

Sabato 3 maggio

Ore 10:00 Apertura Hang Loose Foil Village con le aziende del settore; Ore 10:00 Registrazione atleti ed amatori; Ore 12:00 Inizio gare – WingFoil National Grand Slam

Ore 18:00 Happy Hour

Domenica 4 maggio

Ore 10:00 Apertura Hang Loose Foil Village con le aziende del settore; Ore 10:00 Demo test & show team rider, Ore 12:00 Inizio gare – Hang Loose Wing Contest

Ore 17:00 Premiazioni; Ore 18:00 Closing Party

