Impresa Reggio BIC: battuta l’Amivel, è due su due in Eurocup

Fisiosanisport Reggio BIC: Sripirom 30, Clemente 19, Pimkorn 15, Messina 6, Likic 2, Carvalho 2, Blomquist 2, Ivanov, De Horta, Giglio.

Coach: Cugliandro.

Tabellino Club Amivel: Martinez, Sandoval, Marsh, Barba, Esparza, Balcerowski, Martin, Tahiti, Fernandez, Navarro.

Coach: Fernandez Lorca.

Parziali: 17-26, 18-9, 17-15, 24-25.

La Fisiosanisport Reggio BIC firma un’autentica impresa sportiva nelle Final Eight di Eurocup. Contro ogni pronostico, i reggini battono 76-75 il Club Amivel, una delle formazioni favorite per la vittoria del torneo, centrando la seconda vittoria consecutiva nella competizione e alimentando il sogno europeo. Una partita da brividi quella andata in scena oggi, in cui la squadra allenata da coach Cugliandro ha dimostrato carattere, cuore e una solidità difensiva impressionante nei momenti chiave. Decisivo il contributo del duo tailandese Sripirom–Pimkorn, protagonisti assoluti nei momenti caldi del match.

Primo quarto di marca spagnola

L’inizio del match sorride agli spagnoli, che partono fortissimo infliggendo un parziale di 8-2 che costringe Reggio al primo timeout. L’Amivel continua a spingere e allunga sul +10, ma la reazione dei reggini non tarda ad arrivare. Il primo parziale si chiude sul 17-26 per gli ospiti.

Rimonta e aggancio nel secondo quarto

Nel secondo periodo cambia il ritmo. La Fisiosanisport Reggio Bic, con una difesa attenta e un attacco più fluido, si rifà sotto fino a trovare il pareggio sul 35-35 proprio allo scadere del primo tempo. Una prova corale che rimette tutto in discussione.

Reggio Bic mette la freccia nel terzo periodo

Il terzo quarto è un susseguirsi di emozioni. Reggio trova il primo vantaggio del match e riesce a mantenerlo fino alla fine del periodo, nonostante una tripla da metà campo dell’Amivel accorci le distanze: 52-50 il punteggio alla mezz’ora.

Finale da thriller: Reggio resiste e trionfa

L’ultimo quarto è un concentrato di emozioni e colpi di scena. La Reggio Bic vola sul +4, poi subisce il ritorno degli spagnoli che si portano nuovamente avanti. A quel punto salgono in cattedra Sripirom e Pimkorn: bombe pesanti, leadership e freddezza nei momenti chiave riportano Reggio a condurre. Messina è glaciale dalla media, poi Sripirom mette il sigillo con un jumper che vale il +5 a 30 secondi dalla fine. Nonostante il disperato tentativo di rimonta spagnolo, la difesa reggina regge fino alla sirena: finisce 76-75. Un capolavoro.

comunicato stampa