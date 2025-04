Incontro tra Von der Leyen e Trump: accordo per un futuro summit

A margine dei funerali di Papa Francesco, la Presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, e il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, hanno avuto un breve scambio durante il quale hanno convenuto di programmare un incontro futuro. E’ palese la volontà da entrambe le parti di mantenere un dialogo tra l’Unione Europea e USA, nonostante le possibili divergenze di carattere economico.

La portavoce di Von der Leyen ha confermato la notizia, precisando che al momento non sono disponibili ulteriori dettagli. In un successivo comunicato, la Presidente Von der Leyen ha dichiarato: “Oggi, leader da tutto il mondo si sono riuniti per rendere l’ultimo omaggio a Papa Francesco. Ho avuto scambi positivi con molti di loro.’ Tra questi, un breve colloquio anche con la Presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni”. Ai funerali di Papa Francesco sono intervenuti leader da 48 diversi Paesi del mondo, nei momenti al di fuori delle esequie ci sono stati scambi diplomatici informali.

LL