Reggio Calabria. Lavori di diserbo e spazzamento: modifiche temporanee alla viabilità

Il Comune di Reggio Calabria informa la cittadinanza che, per consentire l’esecuzione di interventi straordinari di diserbo e spazzamento, sono previste modifiche temporanee alla circolazione stradale dal 28 aprile 2025 alle ore 05:00 fino al 2 maggio 2025 alle ore 18:00.

Le strade interessate dagli interventi saranno via Labboccetta, nel tratto compreso tra via Sbarre Superiori e via Modena Chiesa; via Modena Chiesa, nel tratto tra via Labboccetta e l’ingresso della Chiesa di Santa Maria in Modena; vico Ferruccio, lungo il lato ovest del cimitero di Modena.

Durante il periodo indicato sarà istituito il divieto di sosta su entrambi i lati delle strade con rimozione forzata dei veicoli; sarà applicato il limite di velocità di 20 km/h; verrà inoltre disposto il restringimento della carreggiata e sarà apposta idonea segnaletica di lavori in corso, a cura della ditta incaricata “Ecologia Oggi S.p.A.”.

La ditta provvederà a garantire tutte le misure necessarie alla sicurezza della circolazione; a mantenere la segnaletica a norma durante le lavorazioni; a gestire eventuali deviazioni o inibizioni del traffico pedonale e veicolare; a ripristinare infine lo stato dei luoghi a termine interventi.

La Polizia Locale vigilerà sull’osservanza delle disposizioni previste per garantire la sicurezza di cittadini e operatori.

Si invita la cittadinanza a collaborare rispettando la segnaletica temporanea e limitando, per quanto possibile, la circolazione nelle aree interessate, al fine di favorire la migliore riuscita del servizio e ridurre al minimo i disagi.

Ringraziamo la popolazione per la sicura comprensione e collaborazione.

