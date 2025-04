Arriva il bonus nuovi nati 2025 da1000 €: requisiti e modalità di richiesta

L’INPS ha fornito le istruzioni per richiedere il “bonus nuovi nati”, un contributo di 1.000 euro destinato a ogni figlio nato o adottato nel corso del 2025. Possono accedere al beneficio i cittadini italiani, i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea e i cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo o di altri specifici titoli di soggiorno.

Per poter richiedere il bonus, è necessario presentare un ISEE minorenni che non superi i 40.000 euro annui. Si precisa che questo contributo non concorrerà alla formazione del reddito imponibile. Il finanziamento previsto è di 330 milioni di euro per il 2025, con un incremento a 360 milioni di euro annui a partire dal 2026. L’INPS si occuperà del monitoraggio dell’utilizzo di tali risorse, comunicando mensilmente i risultati al Ministero del Lavoro e al MEF.

La domanda per il bonus nuovi nati può essere presentata, in alternativa, da uno dei due genitori. In caso di genitori non conviventi, la richiesta può essere inoltrata dal genitore che convive con il figlio, sia esso nato, adottato o in affido preadottivo. La domanda, pena la decadenza del diritto, deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di nascita del bambino o dalla data del suo ingresso nel nucleo familiare.

L’INPS pubblicherà un apposito messaggio indicando la data a partire dalla quale sarà disponibile il servizio per la presentazione delle domande. Per gli eventi (nascite o adozioni) avvenuti prima di tale data, la domanda dovrà comunque essere presentata entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del suddetto messaggio.

