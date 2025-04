Florida: vasta operazione contro l’immigrazione clandestina, 780 arresti

Nel corso di un’operazione durata quattro giorni e conclusasi oggi, le autorità federali statunitensi, con il supporto della polizia locale, hanno arrestato 780 migranti in Florida. La notizia, riportata dal New York Times, evidenzia come tale azione rappresenti l’ultimo sforzo dell’amministrazione Trump per intensificare le deportazioni di migranti irregolari.

In un suo intervento sulla piattaforma Truth Social, Donald Trump ha dichiarato: “Abbiamo bisogno di una giustizia coraggiosa. Non è possibile avviare processi per milioni di persone. Sappiamo dove si trovano i criminali e dobbiamo rimpatriarli“. Lo stato della Florida è da sempre uno dei principali punti d’ingresso illegale negli USA.

