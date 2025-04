Utsunomiya (Giappone) – Miami (USA) ripete l’eroica prestazione di Utsunomiya, sconfiggendo l’Amsterdam Rabobank (NED) per 21 a 17 e vincendo il FIBA ​​3×3 World Tour Utsunomiya Opener 2025 il 27 aprile.

La squadra americana brilla ancora una volta nella città giapponese, rimanendo imbattuta nel cammino verso la finale. Pur sfoggiando un look rinnovato rispetto alla scorsa stagione, Miami non ha perso tempo a trovare la forma, dimostrando un’ottima capacità offensiva collettiva. Mitch Hahn e James Parrott sono stati fondamentali nelle partite di qualificazione, ma l’enorme contributo di Henry Caruso e Dylan Travis li ha portati fino alla finale.

Avrebbero dovuto affrontare i campioni in carica dell’Amsterdam Rabobank , che hanno mantenuto la loro serie vincente, scatenandosi e rimanendo imbattuti fino alla finale.

Ne è seguita una battaglia serrata tra due delle squadre più importanti del circuito: Miami ha sfruttato il suo attacco fluido per ottenere punti iniziali, mentre i campioni in carica hanno lavorato nell’area per rispondere.

Si è rivelato un incontro fisico dall’inizio alla fine, con nessuna delle due squadre che ha permesso all’altra di trovare il ritmo. Gli olandesi Jan Driessen e Worthy de Jong hanno svolto il compito offensivo per la loro squadra, cercando di mantenere il controllo su Miami, che è passata in vantaggio grazie ai grandi tiri da fuori di Dylan Travis e Mitch Hahn. Sul 14-10 per la squadra americana a meno di 4 minuti dalla fine, gli olandesi hanno risposto con una doppietta tempestiva di Maarten Bouwknecht, dimezzando lo svantaggio. Travis, tuttavia, ha concluso una partita infuocata con due doppiette consecutive, mettendo saldamente la partita nelle loro mani.

Hahn avrebbe sferrato il colpo di grazia con un duello decisivo, portando il risultato sul 20 a 15 a pochi secondi dalla fine. Il canestro di Amsterdam nel finale sarebbe stato una semplice consolazione, con Dylan Travis che avrebbe concluso la partita sulla linea del tiro libero, una vittoria per 21 a 17 per gli americani, che avrebbero bissato la vittoria a Utsunomiya.

Mitch Hahn è stato immenso come sempre per Miami, segnando 30 punti, il massimo della squadra, durante tutto il torneo. La sua aggressività in entrambe le metà campo si è rivelata fondamentale per il successo a Utsunomiya, dove si è aggiudicato il premio di MVP.

Nelle gare individuali, Hugo Suhard (Tolosa, FRA) ha vinto il Wilson Shoot-Out Contest, mentre Dengxing “Dunk King” Chen ha vinto la gara di schiacciate Ashikaga.

CLASSIFICA

Miami (Stati Uniti) Amsterdam RABOBANK (NED) Ub (SRB) Tolosa (FRA) Raudondvaris Hoptrans (LTU) Riffa (BRN) Partizan (SRB) Vienna (AUT) Liman (SRB) Londra (Stati Uniti) Utsunomiya BREX.EXE (GIAPPONE) Tennoz SCC EXE (GIAPPONE)

comunicato stampa e foto da FIBA