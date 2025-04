Monreale (Pa): 2 morti e 3 feriti dopo una lite in strada

09:50 – Ancora non sono chiari i contorni della sparatoria avvenuta a Monreale, in provincia di Palermo nella notte appena trascorsa. Ci sono due giovani, uno di 24 e l’altro di 26 anni, morti. Altri 3 ragazzi sono feriti e sarebbero in gravi condizioni.

Pare si tratti di una lite in strada finita nel peggiore dei modi. Qualcuno ha estratto una pistola ed ha aperto il fuoco. I Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo, hanno acquisito le immagini dei sistemi di video-sorveglianza per cercare di risalire a chi ha sparato. Il fatto a Monreale è avvenuto nei pressi di una pizzeria ed ha causato momenti di panico tra chi era in strada, causando un “fuggi fuggi” generale. (foto di repertorio)

FMP