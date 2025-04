Redel: accesso ai Playoff nonostante la sconfitta. Serie contro la Manelli Monopoli

Felice Scandone Avellino – Redel Viola Reggio Calabria 80 -75 dts (13-14,17-13,20-15,16-24,14-9)

Scandone Avellino: D’Offizi 0, Cantone 10, Zanini 2, Iannicelli 3, Trapani 10, Soliani 11, Stefanini 12, Stendardo 2, Pichi 15, Iacorossi NE, Jaskus 15. Allenatore Sanfilippo

Redel Viola Reggio Calabria: Idiaru 6, Ani 14, Paulinus 10, Traore 2, Simonetti 14, Boniciolli 4, Donati 5, Stamatis 15, Dell’Anna 3, Bangu 2. Allenatore Cadeo

Arbitri: Emanuele Bombace di Giugliano in Campania (NA) e Mauro Sacco di Salerno (SA)

La Viola conquista l’accesso al Playoff. Dopo una seconda fase di campionato diversa rispetto alla stagione regolare, dove i neriarancio avevano brillato su tutti i campi con pochissime battute d’arresto, è arrivata la tanto agognata qualificazione al Playoff. Reggio non avrà a disposizione il fattore campo a favore. Si classifica ottava e sfiderà la capolista Monopoli. La Redel conquista il PlayOff con i punti fatti nella stagione regolare e con l’arrivo a tre nella classifica a punti.

Nell’ultima di un opaco PlayIn Gold, nonostante una buona cornice di pubblico reggino pronto a sostenere gli atleti neroarancio arriva la sconfitta, all’overtime, al Pala Del Mauro contro la Scandone Avellino. Irpini già certi del PlayOff ma non del piazzamento giocano la loro gara. Tanto equilibrio nella prima frazione. I neroarancio partono bene e volano sul più cinque per due volte, prima con Stamatis e poi con Boniciolli. Avellino insegue e chiude sul meno uno la prima frazione(13-14).

Nel secondo quarto, la sfida si spezza in due: i canestri di Stentarto, Stefanini e Soliani portano i locali sul più dieci (30-20). Perentoria la rimonta reggina fino al meno tre all’intervallo lungo. Trama simile anche nel terzo periodo. Pichi con una tripla firma il primo più sei del periodo. La Scandone vola anche sul più nove on Jaskus. La Redel cerca qualche tentativo di rimonta ma chiude il periodo sul meno 8(50 a 42).

Tutto finito? Assolutamente no. Paulinus prima, ed Ani successivamente sono gli atleti della nuova rimonta neroarancio. Otto a zero immediato e cinquanta pari. Stefanini regala un nuovo vantaggio di Avellino e il finale sembra sorridere ai locali: Pichi fa due su due ali liberi e sembra ormai fatta. La tripla di Idaru in chiusura peró rimanda la pratica all’overtime.

Nel supplementare la Scandone parte meglio. Accumula il bottino per volare in vantaggio con Jaskus, Cantone e Soliani e diventa imprendibile fino all’80 a 75 finale.

Il programma del PlayOff è il seguente:

L’undici maggio Monopoli vs Viola. Gara due il 14 maggio al Palacalafiore con eventuale gara tre il 18 maggio sempre in Puglia.

