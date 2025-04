Serie C, Playoff. Dierre 89 Siracusa 61. Buona la prima per Reggio Calabria

Dierre: Railans 9, Trinca 18, Vukovavljievic 6, La Mastra 2, Cernic 14, Alescio, Fazzari 5, Angius 6, Laganà 6, Ripeti 4, Barrile 15. All. Cotroneo Ass. Marcianò

Siracusa: Carbone, Peral 12, Bonaiuto, Moscuzza, Carpinteri 7, Alescio 4, Gojkovic 22, Montanari 5, Zerilli 1, Arganese 3, Amenta 7. All.

E’ durata solo due quarti la resistenza del Siracusa al PalaCalafiore di Reggio Calabria, contro una Dierre concentrata e determinata nel guadagnare la prima vittoria del playoff.

I giocatori siciliani non sono mai sembrati in grado di impensierire Barrile e compagni, nonostante l’ottima prova del lungo Gojkovic che si è battuto bene sotto le plance in attacco ed in difesa.

I ragazzi del presidente Filianoti hanno portato a casa due punti dopo una partita piacevole e dai ritmi alti. Buona la prova dei due ultimi innesti Dierre Trinca e Cernic. Adesso occorre “preparare” la partita di ritorno a Siracusa. Coach Cotroneo dovrà fare tesoro delle indicazioni fornite da questo primo match per tentare di chiudere la serie in due gare.

FMP