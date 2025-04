Una Futura Eroica lotta ma non basta, vince Taranto

Futura-New Team taranto 2-4 (Scopelliti, Scopelliti)

Dopo una lunghissima sosta, si sapeva che sarebbe stata dura. La corsa Play-Off, resta comunque aperta e probabilmente rimarrà aperta fino in fondo. Sarà determinante la prossima sfida contro l’Itria, da giocarsi a Fasano in Puglia ma è, realmente tutto aperto. Senza il condottiero Honorio, ancor di più. La Futura ha lottato ma paga episodi sfortunati cedendo il passo in una sfida cruciale per la corsa al Playoff.

Primo tempo molto equilibrato tra le due squadre con Taranto che nei primi minuti di gioco scalda le mani di Parisi(oggi Capitano), sempre pronto e presente su ogni conclusione tarantina. La svolta arriva a ridosso di metà primo tempo con l’ingresso in campo di Labate che dopo pochi secondi serve un’ottima sponda a Scopelliti che gonfia la rete, nulla può l’estremo difensore, 1-0 Futura!

Tentano di scuotersi gli ospiti cercando e, talvolta, trovando conclusioni pericolose con Quinto e Grandinetti, Parisi ha detto sempre no. I ragazzi di mister Martino hanno tentato il raddoppio, non trovandolo, con Pedotti e Musumeci. Il primo tempo termina con la Futura in vantaggio di misura. Al rientro sul terreno di gioco gli ospiti riescono a trovare dopo pochi minuti la via del gol, la rete del pareggio è di Rosato, dopo una carambola fortuita che ha messo fuori dai giochi Parisi, 1-1. Passano pochi minuti e in un’azione svoltasi in modo simile è la Futura a riportarsi in vantaggio, sempre Scopelliti a farsi trovare pronto, 2-1 Futura in un Palattinà infiammato, quando mancano 9 minuti al termine dell’incontro!

A questo punto, però, Taranto non ci sta, intensifica gli attacchi e la pressione sui ragazzi di casa, Grandinetti con un tiro potente trafigge Parisi, è 2-2. Pesano a quel punto due ripartenze, una di Falcone ed una di Labate, fermate per fallo tattico dal team avversario. Sull’onda dell’entusiasmo, i pugliesi trovano la rete del vantaggio con Giannace che, dalla lunga, trova l’angolino e porta i suoi in vantaggio, 2-3 a 6 minuti dalla fine.

Mister Martino le prova tutte, power-play, attacchi pericolosi – ancora gridano vendetta il palo di Pizetta e le due conclusioni mancate da Labate vicino la porta – ma la porta sembra stregata. Quando mancano pochi secondi, sul lancio lungo del portiere, Butaboutzi prende il palo con un colpo di testa che termina poi sul piede di Quinto che, a porta sguarnita, trova la rete del 2-4 a due secondi dal termine. Termina così il match con una Futura che ha lottato su ogni pallone senza mai tirarsi indietro e senza nulla da recriminare. Taranto esce tra gli applausi sportivi del meraviglioso pubblico del Palattinà.

