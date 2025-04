Vancouver. Auto contro la folla durante il festival filippino “Lapu Lapu”

Il Giorno di Lapu Lapu prende il nome da un combattente indigeno della resistenza delle Filippine che lottò contro la colonizzazione spagnola nel XVI secolo. Lo stavano celebrando a Vancouver, in Canada, quando un uomo a bordo di un’auto si è lanciato in auto contro la folla, poco dopo le ore 20 locali, in base a quanto rende noto il dipartimento di polizia cittadino.

Ci sono diverse vittime e molti feriti all’incrocio tra East 41st Avenue e Fraser Street dove le forze dell’ordine hanno soccorso le persone coinvolte. L’uomo alla guida di un SUV nero Audi, in base alle prime testimonianze, avrebbe travolto più di una dozzina di persone che festeggiavano il Lapu Lapu Day. Drammatiche le scene viste in rete tramite i video postati sui social dei presenti in strada al festival a Vancouver.

