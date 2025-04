Conclave: attesa per la data d’inizio

L’annuncio della data d’inizio del Conclave potrebbe essere imminente, forse già oggi con la quinta Congregazione dei cardinali. La Cappella Sistina è ora inaccessibile al pubblico, in quanto si procede all’allestimento per l’elezione papale. Il Mondo è in attesa di conoscere il nome di colui che verrà eletto come successore di Papa Francesco.

La liturgia post-mortem pontificia fissa l’inizio del Conclave tra il 5 e il 10 maggio, precisamente tra il quindicesimo e il ventesimo giorno dal decesso di Papa Bergoglio

Ile And