Il Vicesindaco della Città Metropolitana Carmelo Versace confermato nella Giunta Nazionale di “Città Dell’Olio”

Il Vicesindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace, già nominato a marzo come membro del Consiglio dell’assemblea nazionale di Città dell’Olio, è stato nuovamente riconfermato anche come membro della giunta nazionale, su espressa proposta del Presidente Michele Sommessa e votazione unanime dei membri del Consiglio. “Ringrazio il Presidente Sommessa e tutti i Consiglieri che nuovamente hanno riposto in me la necessaria fiducia per proseguire questa strada già tracciata – ha affermato il Vicesindaco metropolitano Versace – con l’obiettivo di promuovere e dare slancio a un settore come quello olivicolo, che in Calabria costituisce risorsa fondamentale per lo sviluppo delle economie locali e fonte di reddito non solo per gli olivicoltori, ma per tutta la filiera che comprende ristoratori e operatori turistici”.

“Continueremo a rafforzare la rete degli amministratori locali insieme alla Regione Calabria – proseguendo il Vicesindaco – aiutando intorno ai nostri uliveti si costituiscano strategie di crescita per le attività produttive, le colture ecosostenibili e un turismo che fa dell’ecologia e della filiera enogastronomica un punto di forza. Del resto – prosegue Versace – l’olio, come protagonista indiscusso della Dieta Mediterranea, è una risorsa dalle incredibili potenzialità per i territori sui quali si producono, e noi, come Città Metropolitana di Reggio Calabria, da tempo stiamo programmando e attuando percorsi in grado di facilitare la diffusione della storia dell’olivicoltura, nella consapevolezza che i cittadini, come consumatori, possono avere le garanzie sulla bontà delle produzioni locali, e siamo pronti a proseguire in questo ambizioso e prezioso progetto”.

