Lamezia Terme. Tentano la fuga dopo un atterraggio d’emergenza, fermati dalle Forze dell’Ordine

Singolare vicenda ieri sera nello scalo di Lamezia Terme dove un aereo di linea della Pegasus Airlines, proveniente da Istanbul e diretto in Marocco a Casablanca, è stato costretto ad atterrare in emergenza. La discesa a causa del malore accorso ad uno dei passeggeri, un 36enne turco. Una volta sulla pista dello scalo lametino però, i tre soggetti, tutti di origine marocchina, sono riusciti a scendere dopo una colluttazione con il personale di bordo e a darsi alla fuga.

Le autorità dell’Aeroporto hanno bloccato il traffico aereo per consentire alle forze dell’ordine presenti di rintracciare i tre fuggiaschi. Uno è stato fermato quasi subito mentre gli altri due erano riusciti inizialmente a dileguarsi. Non appena sono stati ritrovati ed identificati, hanno manifestato la volontà di richiedere “protezione internazionale”. Il primo soggetto fermato invece è stato rimpatriato sullo stesso volo di linea da cui era sceso. L’operatività dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme “Sant’Eufemia” è ripresa dopo circa un’ora di stop, come riporta l’Ansa.

Federica Romeo