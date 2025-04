Lavoro: MIT lancia bando per 300 funzionari tecnici

Opportunità in diverse qualifiche per le sedi centrali e periferiche

Al via il bando per l’assunzione di 300 nuovi funzionari tecnici presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. È stato infatti pubblicato il bando che disciplina le modalità di concorso per il reclutamento delle nuove unità di personale, a tempo pieno e indeterminato, nell’area dei Funzionari dei ruoli dell’amministrazione.

Nel dettaglio, sono messi a concorso:

– 130 posti nell’area dei funzionari con orientamento in materia ingegneristica attinente al settore edile, dei lavori pubblici e delle infrastrutture;

– 130 posti nell’area dei funzionari con orientamento in materia ingegneristica attinente al settore dei trasporti terrestri ed aerei;

– 10 posti nell’area dei funzionari con orientamento in materia ingegneristica attinente al settore dei trasporti navali;

– 10 posti nell’area dei funzionari con orientamento in materia di ingegneria gestionale;

– 10 posti nell’area dei funzionari posizione di lavoro funzionario statistico e analista matematico;

– 10 posti nell’area professionale informatica, con posizione di lavoro funzionario informatico.

Maggiori dettagli, modalità di invio delle domande, materie oggetto delle prove concorsuali, sono disponibili sul portale inpa.gov.it, sul presente sito internet www.mit.gov.it e sul sito www.formez.it/concorsi.

Le domande di partecipazione al concorso devono essere inviate, nelle modalità previste dal bando, entro le 23.59 del prossimo sabato 24 maggio 2025.

Per visualizzare il bando pubblicato sul sito MIT, clicca qui