Autorità di Sistema Portuale dello Stretto: lavori di rimodellazione dei fondali del porto di Reggio Calabria

Dopo l’avvio negli anni scorsi del cantiere di ammodernamento della banchina Margottini (importo pari a 10.759.694 euro) e del cantiere per la realizzazione del “Cold Ironing” nel porto di Reggio Calabria (interventi finanziati già con fondi PNRR e PNC), l’AdSP sta provvedendo all’apertura degli ulteriori cantieri riguardanti gli investimenti in programmazione nel porto calabrese. Sta per avere avvio infatti anche l’intervento di rimodellazione dei fondali del bacino portuale che garantirà la piena operatività portuale, l’agibilità degli ormeggi, la sicurezza delle operazioni di accosto e il ripristino della navigabilità.

La rimodellazione risulta di particolare importanza anche per agevolare la manovra delle navi da crociera di medie dimensioni, segmento di traffico sul quale si sta concentrando in questi anni l’attività promozionale dell’AdSP dello Stretto. Dopo aver completato nel corso del 2024 la progettazione esecutiva, sono state già espletate le operazioni di gara e risultano attualmente in corso i controlli propedeutici all’aggiudicazione all’appaltatrice dell’opera che, appena firmato il contratto, procederà con la realizzazione dell’intervento. L’importo complessivo dei lavori, compresi oneri di sicurezza d’appalto, ammonta ad Euro 331.228,98.

comunicato stampa