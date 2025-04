Italia-Turchia: alleanza economica strategica in crescita

A margine dell’incontro a Roma tra i Italia e Turchia, Giorgia Meloni ha sottolineano la forte alleanza economica e strategica tra le due nazioni, evidenziando la complementarità dei loro settori industriali. L’interscambio commerciale ha superato le aspettative, raggiungendo i 32 miliardi di dollari, e si punta a incrementarlo ulteriormente a 40 miliardi.

Molto importanti per l’industria gli investimenti reciproci, specialmente in settori strategici come aerospazio, difesa, energia e digitale. Accordi chiave includono la joint venture tra Baykar Technologies e Leonardo, e la collaborazione nel gasdotto TAP.

L’obiettivo, condiviso tra Giorgia Meloni e Recep Tayyip Erdoğan, è rafforzare l’autonomia industriale europea e mediterranea, con una cooperazione crescente in settori come intelligenza artificiale, materiali critici e spazio. Questo ulteriore incontro con i vertici del governo della Turchia può essere considerato un nuovo inizio per una collaborazione ancora più profonda.

