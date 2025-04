Italia-Turchia: Urso firma MoU con ministro Industria Kacır, focus su industria, innovazione tecnologica e investimenti

Urso: “Una nuova fase di cooperazione strategica”

Rafforzare le relazioni economiche e favorire lo sviluppo sostenibile grazie a una cooperazione strutturata in settori strategici come innovazione scientifica e tecnologica, transizione green e digitale. Con questi obiettivi il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Sen. Adolfo Urso, e il ministro dell’Industria e della Tecnologia della Repubblica di Turchia, Mehmet Fatih Kacır, hanno firmato un Memorandum of Understanding che mira a promuovere lo sviluppo industriale, gli investimenti e il trasferimento di conoscenze e tecnologie tra i due Paesi.

Il MoU, concordato nel corso della visita del ministro Urso a Istanbul con il suo omologo Kacir lo scorso 17 febbraio, è stato siglato nell’ambito del vertice intergovernativo tra la delegazione turca, guidata dal Presidente Recep Tayyip Erdogan, e il governo italiano, rappresentato dal Premier Giorgia Meloni.

“Con questo accordo, l’Italia e la Turchia danno inizio a una nuova fase di cooperazione che, sono certo, contribuirà a rafforzare ulteriormente il nostro rapporto bilaterale, già consolidato nel tempo. La Turchia è un partner strategico fondamentale per l’Italia e, attraverso questo MoU, miriamo a stimolare nuove opportunità per le nostre imprese e a promuovere un Mediterraneo sempre più stabile e prospero,” ha dichiarato Urso.

Il MoU, infatti, consolida le già eccellenti relazioni economiche tra Italia e Turchia, che hanno visto un significativo potenziamento negli ultimi mesi, con focus particolare sui settori della difesa e dell’industria. Ne sono esempi emblematici l’accordo tra Baykar e Piaggio Aerospace per lo sviluppo di velivoli senza pilota, e il piano di riorganizzazione in Italia tra Beko e Whirlpool, un’operazione che segna un ulteriore passo verso una maggiore integrazione tra i due mercati.

Il Memorandum mira a promuovere una cooperazione strutturata e multidimensionale, finalizzata allo sviluppo di progetti congiunti e all’integrazione dei rispettivi sistemi economici. Sarà, inoltre, istituito un comitato congiunto per l’innovazione scientifica e tecnologica, applicata all’industria e alla promozione degli investimenti, che avrà il compito di supervisionare l’attuazione del Mou e promuovere l’identificazione di aree di cooperazione specifiche.

Il nuovo comitato (STI3) avrà il compito di facilitare l’attuazione dei programmi comuni, promuovere lo scambio di buone pratiche ed esperienze e garantire che le aree di cooperazione siano allineate con le politiche nazionali e le capacità istituzionali di entrambi i Paesi.

Il crescente interesse bilaterale per la cooperazione nei settori ad alto contenuto tecnologico è testimoniata anche dalla firma dell’intesa tra l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e l’Agenzia Spaziale Turca (Türkiye Uzay Ajansı – TUA), che apre la strada a nuove collaborazioni nel campo della ricerca spaziale, dell’osservazione della Terra e delle missioni congiunte. Questo accordo rappresenta un tassello nella costruzione di una importante partnership in un ambito, quello spaziale, sempre più cruciale per la sicurezza, l’innovazione e la competitività dei due Paesi.

fonte: https://www.mimit.gov.it/it/notizie-stampa/italia-turchia-urso-firma-mou-con-ministro-industria-kacir-focus-su-industria-innovazione-tecnologica-e-investimenti