L’attivismo della Comunità Armena Calabria in occasione delle celebrazioni del 24 Aprile 2025

La Comunità Armena Calabria ha vissuto un anno ricco di iniziative culturali e commemorative, rafforzando il legame tra la storia armena e il territorio calabrese. Tra le principali attività svolte nel 2025 in occasione delle celebrazioni del Genocidio Armeno è stato l’invito colto dai comuni calabresi per l’esposizione della bandiera Armena nei rispettivi municipi. Hanno aderito all’iniziativa i comuni di: la città di Zungri (VV), Gerace (RC), Bovalino (RC), Sant’Agata del Bianco (RC), Brancaleone (RC), Staiti (RC), Palizzi (RC), Africo (RC), e la Città di Cosenza con un momento commemorativo presso la stele dedicata al Genocidio armeno in Piazza Cappelo dove erano presenti la Presidente della Comunità Armena Calabria Tehmine Arshakyan e Roberto Sacco Presidente del consiglio Comunale di Cosenza che ha partecipato alla commemorazione ponendo dei fiori alla stele insieme ad una piccola rappresentanza armena presente.

Il Convegno “Gli Armeni in Calabria

Il 16 aprile, presso la Biblioteca Comunale Cesare Pavese di Brancaleone, si è tenuto un convegno dedicato alla storia e alla memoria della comunità armena in Calabria. L’evento organizzato da: Comunità Armena Calabria, Pro Loco di Brancaleone e l’Associazione Pensionati con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Brancaleone ha visto la partecipazione di esperti e storici, che hanno approfondito il contributo culturale e sociale degli Armeni nella regione.

Il Tour “Valle degli Armeni

Il 25 aprile si è svolto il tradizionale tour culturale “Valle degli Armeni”, che ha coinvolto i borghi di Brancaleone, Staiti e Bruzzano. L’itinerario ha permesso ai partecipanti di scoprire luoghi di grande valore storico e culturale, come il Museo dei Santi Italo-Greci a Staiti e il Castello di Rocca Armenia a Bruzzano Zeffirio. Il tour si è concluso a Brancaleone Vetus con una cerimonia di commemorazione per le vittime del genocidio armeno, un momento toccante che ha unito la comunità locale e armena.

La Commemorazione del Genocidio Armeno

La commemorazione del 110° anniversario del genocidio armeno è stata un momento centrale delle attività della comunità. La cerimonia, tenutasi a Brancaleone Vetus, ha incluso l’accensione del Braciere della Memoria, un gesto simbolico per onorare le vittime e mantenere viva la memoria storica.

Le iniziative della Comunità Armena Calabria, anche quest’anno hanno dimostrato un impegno costante nella valorizzazione della cultura armena e nella promozione del dialogo interculturale attraverso iniziative ed eventi che puntano ha rafforzare il legame con il territorio calabrese, creando opportunità di crescita culturale, nell’ottica della sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul Genocidio armeno che è fondamentale per avvicinare sempre più la regione Calabria all’Armenia. I fondatori, Tehmine Arshakyan, Sebastiano Stranges e Carmine Verduci hanno ringraziato tutti i comuni della Regione Calabria, Enti, Istituzioni e Associazioni per aver commemorato questo importante evento storico che dev’essere ricordato per non spegnere mai la memoria verso un popolo che ci è fratello.

