Mark Carney: l’ex banchiere che ora guida il Canada e sfida Trump

11:20 – Mark Carney, dopo aver guidato due banche centrali senza mai essere stato eletto, ha conquistato la carica di Primo Ministro del Canada. Uomo abituato a gestire le turbolenze, ora si trova di fronte a una sfida cruciale: affrontare Donald Trump, un avversario che non teme.

Con la vittoria del suo partito alle elezioni legislative, Carney dovrà dimostrare rapidamente le sue capacità di leadership. Ma sembra pronto alla battaglia: «Nei momenti di crisi sono più utile. In tempo di pace, non è il mio forte», ha scherzato di recente davanti a un ristretto pubblico in un bar dell’Ontario.

Ile And