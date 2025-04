Museo archeologico nazionale di Eboli Colazione al ManES

Domenica 4 maggio 2025, in occasione di Domenica al museo, l’iniziativa del Ministero della cultura che prevede l’ingresso gratuito nei luoghi della cultura statali, il ManES – Museo archeologico nazionale di Eboli, in collaborazione con l’associazione Il forno di Vincenzo ETS, propone il secondo appuntamento di “Colazione al ManES”. L’evento, che si svolgerà dalle 10.00 alle 12.00, unirà cultura, gastronomia e solidarietà, dando la possibilità di accompagnare la visita al Museo con la degustazione di una colazione speciale, preparata dai ragazzi dell’associazione Il forno di Vincenzo.

Sarà un momento di condivisione e arricchimento culturale per tutta la comunità, che permetterà di concretizzare un modello di inclusione sociale e lavorativa, a conferma della costante attenzione del Museo archeologico nazionale di Eboli ai temi dell’inclusività. Numerose saranno le specialità offerte anche in occasione di questo secondo appuntamento, dai classici, come la torta di mele, pane e marmellata, o il pane e miele delle suore, al più elaborato “dolce eburino della nostra antenata Dorina”, rappresentata dalla statuetta femminile di offerente simbolo del ManES, a base di farina di grani antichi, farina di orzo, uvetta e nocciole.

Il tutto accompagnato da caffè, tisane e acqua e limone. L’associazione Il forno di Vincenzo è una sperimentazione sociale che rimodula welfare e criteri assistenziali, creando un nuovo modello di protagonismo attivo e autodeterminazione delle persone con disabilità. Si tratta di un forno sociale di comunità, che dà la possibilità a ragazzi che vivono in condizione di disabilità o fragilità di sperimentarsi in attività di inserimento lavorativo utili alla realizzazione del loro progetto di vita personalizzato e partecipato. L’ingresso al Museo e la partecipazione all’evento sono gratuiti e non occorre prenotazione.

comunicato stampa