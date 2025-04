Otto Paesi lanciano una task force operativa per affrontare la violenza come “servizio”

Europol ha lanciato una nuova Task Force Operativa (OTF) per contrastare la crescente tendenza alla violenza come servizio e al reclutamento di giovani autori di reati gravi e di criminalità organizzata. Nota come OTF GRIMM, la Task Force, guidata dalla Svezia, riunisce le autorità di polizia di Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Paesi Bassi e Norvegia, con Europol che fornisce supporto operativo, analisi delle minacce e coordinamento.

Lo sfruttamento di giovani autori di reati per commettere atti criminali è emerso come una tattica in rapida evoluzione utilizzata dalla criminalità organizzata. Questa tendenza è stata sottolineata nella Valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata e dalle forme gravi di criminalità dell’Unione Europea per il 2025 (EU-SOCTA), che ha individuato l’uso deliberato di minori come un modo per eludere l’individuazione e l’azione penale.

Reclutamento, manipolazione, sfruttamento

Con il termine “violenza come servizio” si intende l’esternalizzazione di atti violenti a fornitori di servizi criminali, spesso ricorrendo a giovani autori per compiere minacce, aggressioni o omicidi dietro compenso.

Le indagini dimostrano che queste azioni sono spesso orchestrate a distanza, con giovani reclutati e istruiti online. Esiste una chiara domanda da parte della criminalità organizzata di giovani disposti a compiere azioni violente, e un’offerta di giovani vulnerabili che vengono adescati o costretti a farlo.

I giovani vengono deliberatamente presi di mira e reclutati per commettere un’ampia gamma di reati, dal traffico di droga agli attacchi informatici, dalle frodi online all’estorsione violenta. Il reclutamento è spesso altamente strategico, sfruttando le vulnerabilità e promuovendo uno stile di vita lussuoso e violento. Le piattaforme di social media e le app di messaggistica vengono utilizzate per raggiungere i giovani attraverso linguaggio in codice, meme e attività gamificate. In cambio di denaro, status o senso di appartenenza, vengono coinvolti in schemi criminali violenti e transnazionali.

Non è un caso, è calcolato. Utilizzando giovani autori di reati, le reti criminali cercano di ridurre il proprio rischio e di proteggersi dalle forze dell’ordine.

Repressione dei reclutatori criminali

Riconoscendo l’urgenza della minaccia, le forze dell’ordine stanno intensificando la loro risposta. OTF GRIMM:

Coordinare la condivisione di informazioni di intelligence e le indagini congiunte oltre confine;

Mappare i ruoli, i metodi di reclutamento e le strategie di monetizzazione utilizzati dalle reti VaaS;

Identificare e smantellare i fornitori di servizi criminali che consentono la violenza su richiesta;

Collaborare con le aziende tecnologiche per individuare e prevenire il reclutamento sui social media.

Europol è al centro di questo impegno internazionale. Attraverso OTF GRIMM, fornisce una piattaforma per l’analisi dei dati, il coordinamento operativo e le indagini congiunte, garantendo che le forze dell’ordine in tutta Europa siano allineate nel tracciamento, nelle indagini e nell’interruzione delle reti VaaS.

Per supportare le autorità nazionali e sensibilizzare l’opinione pubblica su questa crescente minaccia, Europol ha già pubblicato una notifica di intelligence che illustra come le reti criminali inducano i giovani a subire violenza e criminalità . La notifica analizza l’ecosistema del reclutamento, dall’uso di app di messaggistica criptate e social media ai messaggi sullo stile di vita, alle tattiche di manipolazione e alla gamification.

Ulteriori aggiornamenti saranno condivisi man mano che le indagini sviluppate nell’ambito dell’OTF GRIMM progrediranno.

Cosa possono fare i genitori preoccupati?

Fai attenzione ai segnali sottili: improvvisi cambiamenti di comportamento, nuovi articoli costosi senza spiegazione. Se tuo figlio smette di chiedere soldi ma sembra averli, non è indipendenza: è un campanello d’allarme.

L’Europol ha predisposto una guida di sensibilizzazione con un elenco di segnali di allarme .

Non si tratta di catturare i ragazzi, ma di riportarli indietro prima che la criminalità organizzata li catturi.