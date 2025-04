Pesaro: cane esce dal recinto e si avventa su due donne

Pesaro. Nella mattinata odierna la Volante della Questura di Pesaro è intervenuta per l’aggressione di due donne, madre e figlia, da parte di un cane mentre stavano rientravando a piedi verso casa. Improvvisamente, a poca distanza dalla loro abitazione, un cane che era uscito approfittando del cancello aperto per la presenza di operai, si avventava scaraventando a terra la prima e poi aggredendo la seconda, morsicandola anche alla testa. Quest’ultima veniva trasportata in eliambulanza all’ospedale di Torrette.