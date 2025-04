Incidente mortale questa mattina a San Giorgio Albanese, in provincia di Cosenza. Un uomo è morto travolto dal trattore su cui stava effettuando dei lavori su un terreno. I Carabinieri dovranno accertare la dinamica del tragico incidente e capirne le cause. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Corigliano-Rossano che hanno estratto il pensionato da sotto il trattore come riporta l’Ansa.

LL