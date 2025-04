Spagna, ancora non del tutto ripristinata l’elettricità

07:30 – L’erogazione di energia elettrica sta progressivamente tornando alla normalità in Spagna e Portogallo, in seguito al vasto blackout che ieri ha paralizzato la Penisola iberica.

Poco prima dell’alba, il gestore della rete elettrica spagnola ha annunciato che oltre il 92% della fornitura era stata ripristinata.

Anche il traffico ferroviario in Spagna sta gradualmente riprendendo i ritmi consueti. Permane, tuttavia, la chiusura della rete metropolitana di Madrid. Non si è ancora capito bene, o forse non lo si sa e non lo si saprà mai il vero motivo che ha causato il mega blackout di ieri che ha coinvolto: Spagna, Portogallo e Francia meridionale.

Ile And