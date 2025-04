Versace e Mantegna all’Ambasciata Italiana a Londra: “Rinsaldare rapporti commerciali e a far conoscere le nostre eccellenze”

La Città Metropolitana di Reggio Calabria, le sue bellezze e le sue peculiarità entrano dalla porta principale anche a Palazzo Grosvenor, sede dell’Ambasciata italiana a Londra. In un grande evento propedeutico alla fiera “Real Italian Food&Wine”, in corso nella capitale britannica, il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace ed il consigliere delegato alle Attività Produttive, Domenico Mantegna, sono stati ricevuti nella sede dell’ambasciatore Inigo Lambertini, insieme ai referenti delle dieci aziende del territorio coinvolte in quello che rappresenta uno degli appuntamenti più importanti internazionali per la promozione dei prodotti enogastronomici italiani. Nell’occasione, gli amministratori di Palazzo Alvaro hanno consegnato un volume dedicato ai Bronzi di Riace, emblema e simbolo della città e della cultura magnogreca.

«E’ stato un momento molto importante – hanno sostenuto Versace e Mantegna – perché utile a rinsaldare rapporti commerciali e a far conoscere le nostre eccellenze in un contesto di altissimo livello e, soprattutto, in una fase storica particolarmente delicata per l’export. La sfida dell’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, resta sempre improntata a promuovere lo straordinario gusto calabrese, supportando e sostenendo le specialità della nostra terra nel comparto fondamentale dell’agroalimentare».

«Nella prestigiosa sede di Palazzo Grosvenor – hanno spiegato – è stato possibile condividere esperienze con i vertici dell’ambasciata e, in particolar modo, con le tantissime realtà coinvolte nell’expo del “Real Italian Food&Wine”, un’occasione più unica che rara per gli imprenditori reggini selezionati dall’egregio lavoro degli uffici di Palazzo Alvaro. Corre l’obbligo, quindi, ringraziare l’ambasciatore Lambertini, il suo staff e l’organizzazione dell’evento per aver costruito un’ulteriore mirabile e preziosa opportunità di crescita e confronto all’interno del più vasto programma della fiera internazionale».

«Nell’ambito della promozione e del marketing territoriale – hanno concluso Carmelo Versace e Domenico Mantegna – stiamo facendo davvero un ottimo lavoro, supportato dal comparto dello Sviluppo economico dell’Ente e spinti da una visione lungimirante del sindaco Falcomatà. I partner che, di volta in volta, ci accompagnano in giro per le più importanti rassegne italiane e continentali stanno raccogliendo i frutti di un’attività e di una programmazione lungimirante e di spessore. L’incontro in ambasciata, a Londra, è un altro tassello che si aggiunge all’impegno messo in campo dalla Città Metropolitana».

