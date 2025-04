2 Morti sulla A\4 nei a Portogruaro per un’auto contro un cantiere

Ci sono due vittime a causa di un tragico incidente avvenuto questa mattina sulla A\4 nei pressi di Portogruaro in provincia di Venezia. Un’auto ha investito contro un cantiere autostradale in allestimento oltrepassandolo ed impattando violentemente anche contro sulla barriera di sicurezza centrale, per poi fine la corsa contro un mezzo per la manutenzione autostradale.

Quest’ultimo ha tamponato il mezzo della ditta esterna che stava svolgendo i lavori, in base a quanto riporta l’Ansa. Le cause e le eventuali responsabilità del violento incidente stradale verificatosi a Portogruaro sono ancora da accertare.

FMP