Armi e droga: sei persone arrestate in Puglia 

Comando Provinciale di Brindisi – San Vito dei Normanni (Br) , 30/04/2025 09:25

Nell’ambito dei servizi preventivi disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi, diretti a ridurre i reati sul territorio e fornire una reale incremento della sicurezza alla cittadinanza, i Carabinieri della Compagnia di San Vito dei Normanni, negli ultimi giorni, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio. In tale contesto:

a Mesagne, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti due persone trovate in possesso di hashish e cocaina e materiale per confezionamento delle citate sostanze, nonché di somme di denaro ritenute verosimilmente provento dell’attività di spaccio;

a Ceglie Messapica, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato:

• un individuo destinatario di un ordine di esecuzione pena in regime di detenzione domiciliare emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Taranto; deve espiare la pena residua di 15 anni, 4 mesi e 7 giorni di reclusione per il reato di omicidio preterintenzionale in concorso;

• un uomo destinatario di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti in regime di detenzione domiciliare emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Lecce; deve espiare la pena residua di 9 anni, 11 mesi e 28 giorni di reclusione per i reati di furto aggravato, ricettazione e detenzione abusiva di arma clandestina;

a Latiano, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato:

• in flagranza un cittadino extracomunitario per evasione, poiché si è allontanato dalla sua abitazione senza giustificato motivo;

• una persona poiché raggiunta da un ordine di esecuzione pena in regime di detenzione domiciliare emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi; deve espiare la pena residua di 2 anni e 23 giorni di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e violazione della normativa sugli stupefacenti. Tale servizio rientra nelle attività di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi sta svolgendo in tutta la provincia.

