Autovelox: Salvini ad ANCI, censimento necessario con dati quantitativi e qualitativi

Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha inviato una lettera al Presidente dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, Gaetano Manfredi, per richiedere un censimento dettagliato degli autovelox su tutto il territorio nazionale. La richiesta fa seguito a una prima risposta di ANCI, che ha fornito dati in termini percentuali, non sufficienti per un’analisi approfondita.

L’obiettivo è di ottenere un quadro completo e univoco dei dispositivi in uso, dei tempi di installazione, dei regimi di approvazione e delle strade interessate, al fine di garantire un utilizzo degli autovelox conforme alle esigenze di sicurezza stradale e alla prevenzione degli incidenti. Questo tipo di ricognizione, infatti, non è mai stata fatta. “Ringrazio per il pronto riscontro, ma è necessario un censimento che ci fornisca un quadro quantitativo e qualitativo dettagliato, su scala nazionale, regionale e locale” – scrive Salvini – “Questo è fondamentale per riordinare le regole del settore, definire standard e procedure di omologazione e attuare la riforma del Codice della Strada”.

Il ministro ha sottolineato l’importanza di evitare incertezze sulla regolarità amministrativa dei dispositivi, specialmente alla luce di alcune recenti sentenze che hanno evidenziato situazioni di confusione. “Senza una verifica approfondita, non potremmo applicare in modo efficace le nuove normative e prevenire situazioni di incertezza”, spiega Salvini aggiungendo che gli uffici del MIT sono a disposizione per collaborare con l’ANCI e perseguire questo obiettivo di comune interesse.

fonte: https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/autovelox-salvini-ad-anci-censimento-necessario-con-dati-quantitativi-e