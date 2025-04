Centro Studio Danza vince il primo premio nella break dance

Il Centro Studio Danza, diretto dalla prof.ssa Gabriella Cutrupi, ha appena conquistato il primo premio nella disciplina break dance del “Concorso Coreografico di Danza” , grazie alla coreografia magistrale del maestro Daniele Ficara. Tre allievi: Paola Nicolosi, Adele Ripepi E Antonino Vinci hanno presentato una coreografia di gruppo ed il loro impegno è stato ripagato con il massimo riconoscimento. La giuria, composta da personaggi importanti della danza, e resa ancor più prestigiosa dalla presenza del famoso ballerino mondiale Andrè de la Roche, ha riconosciuto il loro talento e la loro dedizione, nonché la bravura ed il talento del loro maestro che ha coreografato l’esibizione.

I tre allievi, seguiti dal loro maestro, hanno lavorato instancabilmente per creare una coreografia che fosse allo stesso tempo tecnicamente precisa e emotivamente coinvolgente. E il risultato è stato eccellente. Un plauso, ancora una volta, va alla prof.ssa Cutrupi che “sceglie” sempre professionisti validi per creare il proprio staff, come il maestro Daniele, a cui è stato rilasciato il Diploma di Maestro di Break Dance dall’ associazione MIDAS (Maestri Italiani Danza sportiva e Sport musicali). Un titolo molto importante poiché viene riconosciuto a professionisti solo dopo aver verificato il curriculum di studi, valutato l’esito del corso di preparazione e considerato il proficuo superamento dell’esame.

Daniele Ficara è inoltre l’unico maestro a Reggio Calabria ad aver conseguito questo titolo. Ancora una volta dunque il “Centro Studio Danza” si conferma essere la culla dell’arte, dove la passione e la dedizione alla danza sono coltivate e incoraggiate e dove gli allievi vengono costantemente valorizzati così da poter offrire loro molteplici opportunità per una crescita artistica completa e versatile. Il “Centro Studio Danza” ringrazia pertanto tutti coloro che hanno reso possibile questo trionfo: la giuria per il riconoscimento del lavoro profuso, il maestro Daniele per la sua coreografia magistrale, e i propri allievi per la loro passione e dedizione. E, ancor più carichi ed orgogliosi, sono già pronti a lavorare per il prossimo successo!.

