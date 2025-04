Chiusura temporanea del Centro Comunale di Raccolta (Isola Ecologica) per festività

L’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, attraverso il Settore Ambiente e in collaborazione con il gestore del servizio “Ecologia Oggi”, informa la cittadinanza che giovedì 1° maggio 2025 , in occasione della Festa dei Lavoratori , il Centro Comunale di Raccolta (Isola Ecologica) resterà chiuso al pubblico. Si invita la cittadinanza a programmare per tempo eventuali conferimenti e si ricorda che è attivo il servizio di ritiro a domicilio per i rifiuti ingombranti, prenotabile ai contatti sotto indicati: Numero Verde: 800 625 257; Segnalazioni: 331 672 0285; Ritiro ingombranti: 331 673 7761; Email:segnalazioni.rc@ecologiaoggi.it ; Sito web: www.ecologiaoggi.it . L’Amministrazione rinnova l’invito a collaborare per mantenere la città pulita, rispettando le modalità comunicate del servizio.