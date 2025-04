Da tendenza a icona: Espresso Martini è il cocktail del momento

Nel panorama dei cocktail contemporanei, pochi di questi riescono a coniugare energia e raffinatezza come l’Espresso Martini. Questo drink, che si sta affermando come il protagonista indiscusso delle serate più glamour, è l’emblema perfetto dell’incontro tra il gusto deciso del caffè e l’eleganza della mixology.

La sua storia affonda le radici in un’intuizione brillante: combinare la forza aromatica dell’espresso con la purezza della vodka per ottenere un cocktail dal carattere unico. Nato negli anni ’80, questo drink ha saputo attraversare decenni senza perdere il suo fascino, grazie alla sua capacità di adattarsi ai gusti contemporanei e alla sua estetica sofisticata che lo rende perfetto per ogni occasione.

Il segreto della sua irresistibile personalità? La scelta di ingredienti di alta qualità. Borghetti liquore di vero caffè espresso, è il cuore pulsante di questo drink, in grado di conferirgli un’intensità profonda e una nota vellutata che avvolge il palato. La sua ricetta, nata nel 1860 e rimasta fedele alla tradizione, è frutto dell’infusione di selezionati chicchi di arabica e robusta, che regalano una persistenza aromatica inconfondibile. Ogni sorso offre una piacevole densità e sensazione di setosità che appaga il palato e che lo rende inconfondibile.

Non è un caso che Espresso Martini sia diventato il cocktail del momento. Il suo carattere energico lo rende perfetto per chi vuole un’alternativa sofisticata ai classici after-dinner, mentre la sua preparazione, con la schiuma densa e il tocco finale dei chicchi di caffè, lo trasforma in un’icona di stile liquido nei locali più esclusivi. La sua versatilità lo rende adatto sia per le serate tra amici che per gli eventi più raffinati, conquistando un pubblico sempre più ampio e appassionato.

Negli ultimi anni, la popolarità dell’Espresso Martini è cresciuta a livello globale, diventando protagonista delle drink list dei migliori cocktail bar. Il suo mix perfetto tra intensità ed energia lo rende un alleato ideale per chi ama il caffè ma non vuole rinunciare all’eleganza di un cocktail ben bilanciato. Inoltre, la sua preparazione semplice lo rende replicabile anche a casa, permettendo agli appassionati di mixology di sperimentare e creare la propria versione perfetta.

Ma come prepararlo al meglio? Ecco una guida per un Espresso Martini impeccabile:

Ingredienti:

3 cl di Borghetti

5 cl di vodka

Ghiaccio

Preparazione:

Riempire uno shaker con ghiaccio; Aggiungere 5 cl di vodka e 3 cl di Borghetti; Shakerare energicamente fino a ottenere una schiuma compatta; Filtrare in una coppa Martini e guarnire con tre chicchi di caffè per un tocco ancora più raffinato

Semplice ed elegante, l’Espresso Martini con Borghetti è un’esperienza da gustare in cui il gusto autentico del liquore di vero caffè espresso incontra la voglia di sperimentare. Dalle serate informali ai party più esclusivi, continua a essere simbolo di una mixology che celebra il piacere e la qualità senza compromessi.