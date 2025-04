Dierre: primo maggio a Siracusa per chiudere i conti

Servirà grinta, calma, concentrazione e voglia di vincere. Estrema voglia di replicare il bel gioco fatto vedere in gara uno domenica scorsa a Reggio Calabria. Gara uno è andata in archivio con massima convinzione di poter fare benissimo in questa post-season. Gara mai in discussione. Tutto davvero agevole al Palacalafiore contro il Siracusa nel quarto di finale Playoff. Per passare immediatamente il turno, i bianco-blu dovranno dimostrarsi tonici anche nella tana degli aretusei, il Pala Akradina.

Nella sfida giocata il 2 febbraio, in Sicilia, arrivò una sconfitta inaspettata e cocente: in quell’occasione vinse Siracusa 72 a 67. Motivazioni massime, dunque, per Capitan Laganà e soci di provare a chiudere la serie, evitare gara tre(prevista eventualmente domenica al Palacalafiore) e regalarsi una semifinale ormai “classica” in questo girone, la sfida al forte Gela Basket, già qualificato avendo battuto Giarre in due sfide. Palla a due alle ore 19.30 in Sicilia. Gli arbitri sono Damiano Cavallaro di Zafferana Etnea e Fabrizio La Spina di Giarre.

