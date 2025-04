Giornata Mondiale della Croce Rossa, la bandiera esposta in Cittadella l’8 maggio. Consegnato oggi il vessillo al vicepresidente Pietropaolo

Giovedì 8 maggio la bandiera della Croce Rossa Italiana sarà esposta nella Cittadella regionale di Catanzaro in occasione della Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa che si celebra proprio in questa data, anniversario della nascita del suo fondatore Henry Dunant.

Il vessillo è stato consegnato stamattina al vicepresidente della Regione Calabria, Filippo Pietropaolo dal comitato Calabria della Croce Rossa rappresentato dal presidente Gianfranco Arcuri, dalla vicepresidente Helda Nagero, Antonio Amadore e Rebecca Lico. Croce Rossa – è stato ricordato – è presente in Calabria con oltre 4.500 volontari ed è rappresentata da un comitato regionale e 27 comitati territoriali.

“Ho avuto l’onore di ricevere una rappresentanza del Comitato della Croce Rossa Calabria – ha dichiarato il vicepresidente Pietropaolo – e condividere la storia di questa grande realtà che indiscutibilmente crea valore e sostegno nelle emergenze e nel sistema sanitario italiano e regionale. Oggi abbiamo potuto approfondire alcune tematiche per migliorare il rapporto tra la Croce Rossa e la Regione Calabria.

Siamo felici di aver ricevuto la loro disponibilità per tutte le iniziative che si dovessero rendere necessarie e come Regione faremo sempre di più per migliorare, anche dal punto di vista operativo, questa collaborazione così virtuosa. Ringrazio la Croce Rossa Calabria anche a nome del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, per l’attività importante che svolge quotidianamente e saremo lieti di sventolare la bandiera della Croce Rossa nella nostra Cittadella in occasione della giornata internazionale di questa prestigiosa organizzazione”.

“Abbiamo incontrato il vicepresidente della Regione, Filippo Pietropaolo, nella Cittadella Regionale – ha affermato il presidente del comitato Calabria Croce Rossa, Gianfranco Arcuri -, per consegnare, in vista della Giornata Mondiale di Croce Rossa del prossimo 8 maggio la nostra bandiera. In quella data tutte le istituzioni, a partire dai Comuni fino alle più alte istituzioni italiane, esporranno la bandiera della Croce Rossa proprio in occasione della nostra ricorrenza, che coincide con la nascita del fondatore.

Quella di oggi è stata anche un’ottima occasione per poter interloquire con il vicepresidente Pietropaolo su diverse tematiche, come quella della sanità ma anche di altre aree di interesse di Croce Rossa e di quello che possiamo fare per le comunità e per la Regione”.

