Insediamento nuova giunta e delegati CIP Calabria

Oggi ufficialmente si è insediata la squadra del CIP Calabria per il prossimo quadriennio paralimpico. Praticamente non ci sono sorprese eccetto la new entry Gianvittorio Longo, Campione Italiano di Nuoto e Nazionale Di Pallanuoto in quota FINP che ha preso il posto di Maurizio Marrara, eletto in Consiglio Nazionale FINP e rinominato responsabile del settore tecnico del CIP Calabria. Giovanni Giarmoleo confermato vice presidente,Fitarco. Lucia Paolina Farina alla comunicazione, Domenico Pugliatti FIV e Stefano Muraca FISDIR completano la giunta.

Nelle provincie a Cosenza Debora Granata, a Crotone Venturino Pugliese, a Vibo Elisabetta Carioti, a Catanzaro Francesco Gualtieri, ed a Reggio Calabria Fabio Giordano. Alla Scuola e Formazione Tina Spizzirri Marzo affiancata da Roberta Cardona e Giuseppe Percoco. Il presidente Scagliola nel ringraziare tutti per la disponibilità passata e futura ha dichiarato il percorso virtuoso ed irreversibile si è rimesso in moto per concludere i progetti a lungo termine il primis la sede e poi la legge regionale, nel breve il consolidamento dei progetti scuola ma soprattutto con le università.

Un ringraziamento alla segreteria nella persona di Masha Komlath. I prossimi appuntamenti il 2 maggio a Cosenza campionato regionale atletica leggera FISPES e FISDIR, il 3 a Cinquefrondi campionato serie a tennistavolo con la partecipazione di otto squadre provenienti da tutt’Italia, giorno 5 stand a casa Italia sotto bordo della nave Amerigo Vespucci a Reggio Calabria …….” se si fermano si annoiano” ha concluso Scagliola.

