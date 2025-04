Dimostrazione correttezza nostre previsioni ed efficacia politiche economiche

“Istat certifica una crescita positiva per il primo trimestre, migliore rispetto ad altri paesi europei. Un segnale importante che dimostra la correttezza delle nostre previsioni e l’efficacia delle politiche economiche del governo”. Lo dichiara il ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti. L’Istat oggi ha diffuso i dati preliminari del primo trimestre 2025 in cui si stima che il prodotto interno lordo (PIL), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2020, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dello 0,6% rispetto al primo trimestre del 2024. La variazione acquisita per il 2025 è pari a +0,4%.

fonte: https://www.mef.gov.it/inevidenza/Istat-Giorgetti-crescita-positiva-Italia-fa-meglio-di-altri/