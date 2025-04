Olimpiadi: il ministro Salvini visita i cantieri dell’Ice Rink di Baselga di Pinè

Importante eredità per il territorio e un polo per lo sport mondiale

Un sopralluogo tecnico per verificare di persona i lavori di riqualificazione di un’opera strategica per ospitare eventi sportivi mondiali e lasciare un’eredità significativa alla comunità locale. Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, si è recato questa mattina presso i cantieri dell’Ice Rink di Baselga di Piné (TN), dove l’Arch. Fabio Massimo Saldini – Commissario Straordinario di Governo per le opere infrastrutturali delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 e Amministratore delegato di Società Infrastrutture Milano-Cortina 2026 S.p.a. – ha illustrato lo stato di avanzamento dei lavori di ammodernamento del complesso.

Lo Stadio del Ghiaccio “Ice Rink” di Baselga Pinè è un palazzetto indoor che ospita una piastra 30×60 metri e con tribune che possono ospitare fino a 1800 persone e un anello outdoor. I necessari lavori di ammodernamento e di riqualificazione di questa infrastruttura sportiva costituiscono una “legacy” molto importante per il territorio trentino, che vanta una lunga tradizione nel pattinaggio su ghiaccio e che, grazie a questi interventi, potrà ambire a ospitare competizioni internazionali di alto livello, diventando un vero e proprio polo per lo sport mondiale. Questa riqualificazione rappresenta inoltre un’opportunità per lo sviluppo dello sport giovanile locale e per l’attrazione turistica.

L’opera, con un finanziamento di circa 30 milioni di euro, vedrà il rifacimento della piastra di pattinaggio e delle terrazze esterne con relativa impermeabilizzazione in consegna a fine 2025.

Soddisfazione è stata espressa dal ministro Salvini per l’accelerazione dei lavori per questa infrastruttura, non solo per i grandi eventi sportivi, ma che rimarrà in eredità alla comunità locale.

Il nuovo Ice Rink, infatti, sarà teatro degli allenamenti delle squadre olimpiche in vista dei Giochi 2026 e sede delle gare di pattinaggio di velocità e di hockey sul ghiaccio delle prossime Olimpiadi invernali giovanili 2028, recentemente assegnate alle Dolomiti e alla Valtellina. Si ricorda che il Piano delle opere olimpiche prevede 30 interventi infrastrutturali e sportivi nel territorio della Provincia di Trento per un valore complessivo di 390 milioni di euro.