Rinvenuto un cadavere nei pressi del Tevere

Nella mattinata odierna, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza Europeo, il personale della Polizia di Stato di Perugia è intervenuto in località Ponte Valleceppi, all’altezza di via dei carpentieri, dove è stato segnalato il rinvenimento di un cadavere sull’ansa del Tevere.

Giunti sul posto, gli agenti hanno preso contatti con la richiedente – una cittadina – che ha riferito di aver notato un corpo incagliato nelle rocce al centro del fiume. Sul posto, unitamente al Pubblico Ministero, è intervenuto il personale del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, della Squadra Mobile, dei Vigili del Fuoco ed il medico legale.

Dai primi accertamenti, anche di natura medico legale, è emerso che la persona, un cittadino italiano classe 1940, è deceduto poche ore prima per cause ancora in corso di accertamento: non risultano comunque presenti evidenti segni di aggressione o colluttazione.

Il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Perugia, al fine di chiarire le causa del decesso, ha disposto il trasporto della salma presso l’obitorio di Perugia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i previsti approfondimenti autoptici.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Perugia/articolo/3266681257424efb0209816357