Il Primo Maggio si focalizza quest’anno sulla cruciale tematica della sicurezza sul lavoro, con diverse manifestazioni commemorative in luoghi emblematici. A Roma, il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, guiderà le celebrazioni. Daniela Fumarola, leader della CISL, sarà presente a Casteldaccia, luogo della tragica scomparsa di cinque operai.

Montemurlo ospiterà Pierpaolo Bombardieri, segretario della UIL, in ricordo di Luana D’Orazio, vittima di un incidente sul lavoro. Contestualmente, i sindacati di base si riuniranno a Milano per le proprie iniziative. La Capitale sarà inoltre teatro del tradizionale concertone del Primo Maggio, mentre a Taranto si svolgerà l’evento musicale “Uno Maggio Libero e Pensante”, anch’esso dedicato ai temi del lavoro e della sicurezza.

Il Governo italiano è già molto impegnato e sta mettendo in atto politiche per migliorare la sicurezza sul lavoro e il rispetto delle regole che già esistono in questo delicato ambito.

