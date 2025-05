USA-Ucraina: Accordo chiave sulle Terre Rare

Stati Uniti e Ucraina hanno siglato un accordo strategico nel settore delle terre rare, come annunciato dal Tesoro statunitense. Questa intesa garantirà agli USA un accesso privilegiato a promettenti progetti di investimento per lo sfruttamento delle risorse naturali ucraine, tra cui alluminio, grafite, petrolio e gas naturale.

Il senatore Marco Rubio, segretario di Stato, ha commentato su X: “L’Accordo sul Fondo di Investimento per la Ricostruzione tra USA e Ucraina rappresenta una pietra miliare nel nostro obiettivo condiviso e un passo significativo verso la conclusione di questa guerra.”

Le “terre rare” sono un gruppo di 17 elementi chimici essenziali per numerose tecnologie moderne, nonostante non siano effettivamente rare nella crosta terrestre ma si trovino raramente in concentrazioni che siano sfruttabili economicamente.

Le loro proprietà uniche le rendono cruciali in settori come l’elettronica di consumo (magneti potenti, fosfori per schermi e illuminazione LED, batterie, catalizzatori, fibre ottiche), le energie rinnovabili (turbine eoliche, pannelli fotovoltaici), l’aerospaziale e la difesa, la medicina (mezzi di contrasto per MRI), la metallurgia e l’industria chimica (catalizzatori). L’importanza strategica delle terre rare deriva dal loro ruolo fondamentale nella transizione energetica e nella produzione di tecnologie avanzate. L’Ucraina è una dei Paesi al mondo dove vi è una grande concentrazione di questo genere di minerali.

