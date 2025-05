Alluvione Emilia Romagna. Croce Rossa, Valastro: “alla popolazione l’abbraccio della CRI.”

Roma, 2 maggio 2025 – Due anni fa, l’Emilia Romagna venne messa in ginocchio. Il 2 maggio si verificò la prima di una serie di disastrose alluvioni che cancellarono vite, causarono decine di migliaia di sfollati, provocarono dissesti e frane, seminando paura e distruzione. Case, infrastrutture, sogni, sacrifici di una vita, vennero spazzati via. Ci stringiamo attorno a quanti, proprio a causa di questi eventi, persero un proprio caro, un’amica, un amico.

“Giorno e notte le Volontarie e i Volontari della CRI supportarono la popolazione in quei tragici momenti, favorirono evacuazioni e contribuirono alla ricerca di superstiti. Da tutta Italia, arrivò alla popolazione dell’Emilia Romagna l’abbraccio della Croce Rossa Italiana. Il fango non sporcò le nostre uniformi, le rese più belle”, le parole del Presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, in ricordo di quei momenti

comunicato stampa